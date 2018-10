Nieuw plein voor Martini Ziekenhuis: 'Het oude was een gedrocht'

Het Martini Ziekenhuis in de stad Groningen is maandagmiddag verrijkt met een nieuw voorplein.

Het plein werd feestelijk geopend met een officiële druk op de rode knop door bestuursvoorzitter Hans Feenstra van het ziekenhuis.

Gedrocht

'Ik ben hartstikke trots. Het oude voorplein kan ik me nauwelijks meer voorstellen, maar het was echt een gedrocht. Er is ook een prachtige fietsenstalling bijgekomen en het is autoluw. En de nieuwe fontein maakt het natuurlijk helemaal mooi.'

Xandra Reinke hielp als voorzitter van de cliëntenraad bij het inrichten van het plein. 'Voor ons waren de veiligheid en het gastvrije het allerbelangrijkst. Alles komt nu helemaal samen.'

Ongelukken

Het nieuwe jasje van het voorplein was volgens beide partijen hard nodig. Door de onoverzichtelijke verkeerssituatie op het oude plein, gebeurden daar veel ongelukken.

