Kolder: 'Verhaal van Kemkers versterkt het schaatsen'

Peter Kolder wil met TalentNed een goede start maken in het nieuwe schaatsseizoen. Aanstaand weekend staan de kwalificaties voor de wereldbeker op het programma.

Met Ireen Wüst, Esmee Visser en Marcel Bosker heeft hij goede troeven in handen. Bovendien weet Kolder zich gesterkt door de directeur van het talentenprogramma, Gerard Kemkers.

Klankbord

'Gerard is natuurlijk aanwezig. Hij is een goed klankbord', zegt Kolder bij de presentatie van de schaatsploeg. Kemkers benadrukt dat Kolder de hoofdcoach is: 'Ik zal me niet bemoeien met de schaatsers. Dat is weggelegd voor Peter. Ik ga in normale kleren naar Thialf'.

De nieuwbakken directeur begint op 1 november, maar in de afgelopen maanden is er al druk gewerkt aan het project.

Topsportbeleving

'Het verhaal wat Gerard heeft met TalentNed, versterkt de schaatssport', vindt Kolder. Hij werkte de afgelopen twee jaar in China. Maar door onder meer een verschil in de manier van topsportbeleving is hij blij terug te zijn in Nederland. 'Ik heb een mooie tijd gehad in China, heb er veel van geleerd. Het is prettig om weer met Nederlandse schaatsers te werken. Hier kun je meer bijdragen dan alleen maar algemene dingen en dat spreekt mij aan.'

Kolder is benieuwd naar de prestaties van zijn schaatsers tijdens het eerste echte serieuze schaatsweekend. 'De voorbereiding was goed. Ze hebben al goede tijden gereden. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.'

