Beveiligers discotheek Kruisweg doen aangifte van mishandeling Twee beveiligers van de discotheek moesten het ontgelden (Foto: RTV Noord)

Het ingrijpen bij een vechtpartij in discotheek Kruisweg in Marum is twee beveiligers afgelopen weekend duur komen te staan.

In de nacht van zaterdag op zondag ontstond een vechtpartij in de discotheek. Toen beveiligers twee ruziënde mannen (27 en 31 jaar) uit de gemeente Opsterland buiten wilden zetten, keerden die zich tegen hen. De beveiligers hebben bij de politie aangifte van mishandeling gedaan. De twee ruzieschoppers zijn rond twee uur 's nachts aangehouden. De politie zoekt getuigen van het voorval.