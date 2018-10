Vesting Bourtange hield in 2017 meer geld over dan verwacht

De Vesting Bourtange hield vorig jaar ruim tienduizend euro over, terwijl er van een overschat van ongeveer tweeduizend euro was uitgegaan. Het overschot is voor een groot deel te danken aan een hoog aantal bezoekers.

'We hebben in 2017 duizend museumbezoekers meer gehad dan verwacht', zegt vestingmanager Hendri Meendering. 'Dat tikt wel aan.'

Verhoging entreeprijzen?

Inmiddels is Meendering bezig de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Al langer is er sprake van een mogelijke verhoging van de entreeprijzen. Dat zou nodig zijn, omdat de btw op de tickets na de jaarwisseling verhoogd wordt van zes naar negen procent.

Of daardoor de tickets per 1 januari duurder worden, weet Meendering nog niet. 'Het liefst doen we dat natuurlijk niet. Maar mochten we de begroting niet rond krijgen en mocht er een tekort zijn, dan moeten we wat.'

De vestingmanager moet wel geld toeleggen op de toeristenbelasting: toen de hotelkamerprijzen voor komend jaar werden vastgesteld, wist Meendering nog niet dat die belasting in 2019 hoger is dan dit jaar.

Bourtange-belasting

Volgens Meendering en wethouder Giny Luth (Gemeentebelangen) is er voorlopig geen sprake van een 'Bourtange-belasting'. Luth wilde eind 2017 een 'vermakelijkheidsretributie' invoeren om onderhoudskosten van de vesting te dekken. De gemeenteraad van Westerwolde veegde die plannen van tafel. Luth had ze opnieuw kunnen indienen, maar is dit de komende tijd niet van plan.

Luth is wel bezig om het museumbeleid van Westerwolde opnieuw af te stemmen. Onderdeel daarvan is de subsidie die de gemeente aan musea verleent. 'Er is een bepaald bedrag dat we moeten verdelen, dus we gaan daar wel naar kijken', zegt Luth.

Lees ook:

- Bourtange-belasting komt er niet

- Vlagtwedde wil belasting op toegangskaartjes Bourtange heffen