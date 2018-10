'Ik neem binnenkort afscheid, maar het overslagstation voor aardgascondensaat in Roodeschool is één van de pijnpunten uit mijn carrière.' Burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond volgt de ontwikkelingen rond de lekkage in Farmsum dan ook op de voet.

1) Aardgascondensaat als pijnpunt

Sinds ze er in 2007 als burgemeester begon, houdt het overslagstation Van Beek al bezig. Het is haar een doorn in het oog. Maar wat ze ook probeerde, ze kwam er niet vanaf. Misschien 'helpen' de problemen in Farmsum haar opvolger.

'Ik hoop dat het door de gebeurtenissen in Farmsum alsnog in een stroomversnelling komt. Zoiets hoort niet in de bebouwde kom. Ik wil niemand verontrusten, maar een menselijke fout kan altijd gebeuren.'



2) Lijster fluit 'Carnaval in 't Noorden'

Pé Daalemmer heeft zijn zanglijster een trucje geleerd. Het vogeltje kan een wel heel bekend deuntje fluiten.



3) Waarzegger voorspelt toekomst FC

Komt het nog goed met FC Groningen dit seizoen? Paragnost Daan Akkerman uit Westerlee laat zijn licht erover schijnen. Met een opmerkelijke voorspelling.



4) Parijs, Londen... Zuidbroek!

Zuidbroek is komend weekend het epicentrum van de supercrosswereld. Het wereldwijde circus trapt af in de Eurohal, om daarna door te vliegen naar onder meer Parijs en Londen.