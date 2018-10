Griepprik voor UMCG-personeel: 'Patiënten kunnen overlijden'

Het UMCG in Groningen wil dat meer werknemers zich laten inenten tegen de griep. De komende twee weken voert het ziekenhuis intensief campagne om zoveel mogelijk prikken uit te kunnen delen.

Nu is naar schatting zo'n dertig procent van het personeel ingeënt tegen het influenza virus, maar dat moet verdubbelen. Alex Friedrich is arts microbioloog en verantwoordelijk voor de campagne. Hij benadrukt hoe belangrijk de griepprik is.

of personeelsleden gaan werken en maken patiënten ziek of ze zijn zó ziek dat ze niet kunnen werken. Dat betekent minder handen aan bed Alex Friedrich-microbioloog

Minder handen aan bed

'Als wij niet zijn ingeënt dan kunnen we ziek worden. Dan kunnen er twee dingen gebeuren: of de personeelsleden gaan wel werken en maken patiënten ziek, of ze zijn zó ziek dat ze niet kunnen werken. Dat betekent minder handen aan bed.'

Eerder dit jaar moest het ziekenhuis alle zeilen bijzetten tijdens een griepgolf onder het personeel. Maar zelfs dat was niet genoeg. Het al bestaande personeelstekort werd door de griep zo erg, dat extra bedden werden gesloten op onder meer de spoedeisende hulp.

Resistent

Toch wordt de griepprik niet verplicht voor het personeel, zoals dat wel het geval is bij hepatitis B. Ongeveer een kwart van de artsen en driekwart van de verpleegkundigen is resistent tegen de griep.

'Het verplichten van een vaccinatie klinkt heel makkelijk, maar er komt heel veel bij kijken', zegt Friedrich. 'Hoe controleer je het, wat zijn de sancties als je het niet doet? Zomaar een paar punten.'

de medewerker moet zelf denken: ik wil geen risico zijn voor mijn patiënten, ik haal die prik Alex Friedrich-microbioloog

Risico's

Friedrich wil een andere aanpak. 'We moeten goed luisteren naar wat de bezwaren zijn van medewerkers die geen prik willen, en ze overtuigen van het belang. Want laat helder zijn: niemand komt werken in dit ziekenhuis, wetende dat hij of zij een risico is voor de patiënt.'

Want risico's zijn er. 'Juist patiënten die in het UMCG liggen, zijn extra kwetsbaar. Patiënten op de oncologie of kinderen met een lage weerstand bijvoorbeeld, kunnen gewoon overlijden door een infectie die wordt veroorzaakt door de griep.'

Daarvan wil Friedrich de medewerkers laten doordringen. 'De medewerker moet zelf denken: ik wil geen risico zijn voor mijn patiënten, ik haal die prik.'

Veel collega's denken dat ze de griep krijgen van de griepprik Carla Veldhuis-hoofdverpleegkundige

Sneeuwbaleffect

Hoofdverpleegkundige Carla Veldhuis heeft op de eerste dag van de campagne haar jaarlijkse griepprik gehaald. 'Ik wil patiënten beschermen en als meer collega's dat doen, krijg je een sneeuwbaleffect om de patiënt nog beter te beschermen.'

Maar op haar afdeling, de spoedeisende hulp, ziet ze dat niet al haar collega's de prik halen. 'Veel collega's denken dat ze de griep krijgen van de griepprik. En er is veel ruis om je heen, bijvoorbeeld allerlei discussies op social media.'

Dat ziet ook Alex Friedrich. 'Medewerkers van het UMCG zijn ook gewoon burgers en maken deel uit van het maatschappelijk debat. Ze hebben vaak allerlei redenen om geen prik te willen of zijn zich niet bewust van de risico's.'

Actief vaccinatiebeleid

Het verplichten van de griepprik is overigens niet helemaal uitgesloten. Het ziekenhuis wil een ander vaccinatiebeleid. Nieuwe medewerkers krijgen nu nog te horen dat het UMCG een 'actief hepatitis B vaccinatiebeleid voert', maar dit verandert in de toekomst in een 'actief vaccinatiebeleid'.

Voorlopig is het echter nog niet zover en moet de praktijk uitwijzen of de vaccinatiecampagne zorgt voor voldoende prikken. Dat zal de komende weken blijken, want zo lang loopt de campagne.

Lees ook:

- Krijgen Groningse leraren een 'verplichte' griepprik?

- Griepepidemie houdt aan: feiten en fabels over de griep