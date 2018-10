Huis met rieten dak in lichterlaaie

Aan de Dijkweg in Holwierde staat een woning met een rieten dak in brand.

De brandweer is met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Om voldoende water te krijgen heeft de brandweer lange slangen uitgerold.

Ramen en deuren dicht

Door de brand komt er veel rook vrij. Mensen in de omgeving wordt gevraagd ramen en deuren te sluiten.

Hogelandsterweg afgesloten

Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Er is niemand gewond geraakt. De Hogelandsterweg ter hoogte van Holwierde is in beide richtingen afgesloten vanwege de bluswerkzaamheden.