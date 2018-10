Laatsten der Mohikanen van de Beatrixstraat willen weg

Een troosteloze aanblik is het. De Beatrixstraat in Leens lijkt met dichtgetimmerde en gesloopte huizen meer op een ghetto dan op een gewone dorpsstraat.

Twee van de laatste bewoners zijn de 72-jarige Folkert Hes en zijn 70-jarige vrouw Stien. Ze rillen er van. Niet alleen van de aanblik maar ook van de kou. De kachel heeft het namelijk ook nog eens begeven.

Gewoon bang

Al een jaar zitten ze in deze situatie. Woningstichting Wierden en Borgen hadden hen in december 2017 een nieuw huis aan de overkant van de straat beloofd. 'Maar er is nog helemaal niets gebeurd', vertelt Hes. 'Ondertussen zitten wij hier nog. Om ons heen wordt er ingebroken en hoor je 's nachts lawaai. Ik ben soms gewoon bang'.

Folkert en Stien wonen al meer dan veertig jaar in hun huisje aan de Beatrixstraat. 'Het doet ons veel dat we weg moeten en dan ook nog op zo'n manier'.

Nog niet begonnen

Wierden en Borgen heeft hen volgens Hes wel een huis aangeboden. 'Maar dat was hoogbouw en wij zijn op leeftijd en ons was een gelijkvloers huis op de begane grond beloofd. Maar daar zijn ze nog helemaal niet mee begonnen'

Zoutkamp

Hes ziet het allemaal met lede ogen aan. 'En dan lees ik vanmogen ook nog in de krant dat er binnenkort in in Zoutkamp en Wehe-Den Hoorn gebouwd gaat worden'.