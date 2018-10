Enig Gronings restaurant in Lekker Top 100 is plekje gezakt

Opnieuw staat dit jaar maar één Gronings restaurant in de Top 100 van de Lekker 500, de meest gelezen restaurantgids van Nederland. Het gaat om De Piloersemaborg in Den Ham.

Het restaurant van chef-kok Dick Soek stond vorig jaar op plek 66 en zakt nu naar plek 67.

Op plaats 1 in de ranglijst staat Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen, die van plaats verwisselde met nummer twee, De Librije in Zwolle van Jonnie en Therese Boer. Nummer drie in de lijst is De Leest in het Gelderse Vaassen.

