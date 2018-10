Rondje Groningen: Spooktocht-organisatoren bedreigen messentrekkers terug

De organisatie heeft klare taal voor de messentrekkers (Foto: Night of Terror)

De organisatie van de spooktocht in Nieuw-Buinen, die werd verstoord door jongeren die écht een messen trokken, heeft een duidelijke boodschap voor de verstoorders. En dat is het niet het enige in Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Hallo zeg!

Het is tentamentijd bij de Universiteitsbibliotheek zeker...

Hoe die drukte komt? Er is maar één draaideur open in drukke tentamenweken als deze. 'Je hebt anders de kans dat ze elkaar onder de voet lopen', legt een woordvoerster van 'de UB' uit. Studenten moeten daardoor 's ochtends wel 30 minuten wachten om binnen te komen. Ach; 4 november zit de ellende er alweer op.

2) Beetje regen = volle wegen

Maar de Universiteitsbibliotheek is niet de enige plek waar het druk was in Groningen vanochtend.

3) De warmte van Groningen

Een vastgelopen stad, miezerig weer en kou. Arnold laat zich er niet gek door maken.

4) Hoeveel millimeter?

Hoeveel regende het nou uiteindelijk vandaag? Nou:

5) Hoe waarschijnlijk is de spoorlijn Groningen-Almelo?

Enkele enthousiastelingen pleiten al jaren voor een treinverbinding tussen Almelo, Emmen, Veendam, Stadskanaal en Groningen. Afgelopen week tekenden een kleine 4000 Tukkers een petitie voor de verbinding. De kansen dat de verbinding er komt. Dagblad van het Noorden legt uit waarom.

Al heeft Twitteraar @Klimaatcombi een iets andere lezing:

6) Niks veranderd

Alleen de stoelen en tafel lijken meegegaan in de tijd, maar de rest...

7) Robben maakt zijn eerste in de kampioensklasse

Laatst hadden we in Rondje Groningen al 'deze dag in 2002: het Champions League debuut van Arjen Robben'. Vandaag wordt de terugblik naar 2002 nog veel leuker. Wát een curve.

[Tweet:https://twitter.com/championsleague/status/1057207879663566848?s=21]

8) En de beste snackbar in Stad is...

De Friet van Piet! Althans, van de Groningse snackbars die zich hebben opgegeven voor de ranglijst van Snackkoerier. De snackbar aan de Meeuwerdeweg staat op plek 81. Één plek hoger dan een concurrent uit Stad trouwens: de Lekkel Lekkel.

Weet je wie trouwens eens een eierbal at bij Piet?

9) Die kan van de bucketlist af

Karin heeft wat om naar en over uit te kijken.

10) VR-brillen in je eentje?

Niet als het aan de aanstaande VR Arcade ligt. Groningen wacht een aparte VR-hal aan het Sontplein waarin meerdere mensen bijvoorbeeld zombies kunnen afschieten.

11) Spooktocht-oranisatie bedreigt messentrekkers terug

Het blijft bizar nieuws: de spooktocht Night of Terror die zaterdgavond in Nieuw-Buinen werd gehouden, werd stilgelegd omdat er tussen de 150 deelnemers écht mensen aanwezig waren die messen trokken in het donkere bos. De organisatie zegt volgend jaar een nieuwe editie neer te zetten, en heeft daarbij een prangende boodschap voor de verstoorders.

De organisatie zegt trouwens te weten om wie het gaat: een groep notoire ruziezoekers van 15-22 jaar die vaker ruzie zoeken in Nieuw-Buinen en het centrum van Stadskanaal.

Morgen weer een minder lugubure Rondje Groningen hopelijk - want we zijn er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Moi!