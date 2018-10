Miljoenenorder voor scheepswerf in Lauwersoog

Scheepswerf Next Generation (NG) Shipyards in Lauwersoog heeft een miljoenenorder binnengehaald. De werf mag drie schepen voor het Nederlands Loodswezen gaan bouwen.

De vlag uit

Het gaat om zogeheten loodstenders, waarmee loodsen van en naar grote zeeschepen worden vervoerd. De loodstenders kosten 3,5 miljoen euro per stuk.

Directeur Albert Keizer van Next Generation Shipyards: 'Toen de overeenkomt werd getekend ging de vlag uit. Deze opdracht betekent een verdubbeling van onze omzet'.

Kwaliteit

Volgens Keizer heeft het Loodswezen voor zijn werf gekozen omdat er al langer goede contacten zijn tussen beide. 'We doen al veel reparatie en onderhoud voor die organisatie. En wij zijn transparant over de manier waarop we de klus willen uitvoeren.'

Keizer is trots op de opdracht, omdat het Loodswezen niet de eerste de beste klant is: 'Als je voor die organisatie mag bouwen betekent dat dat er vertrouwen is in de kwaliteit die je kunt leveren'.

15 mensen

De drie schepen maken straks deel uit van de vloot van ongeveer twintig loodstenders die langs de Nederlandse kust gestationeerd zijn.

Keizer denkt dat er de komende drie jaar vijftien extra mensen nodig zijn om de schepen te kunnen bouwen. Het eerste exemplaar moet in 2020 klaar zijn.