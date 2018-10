Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Actievoerders NAM tankenpark houden vol Door de blokkade kunnen tankwagens het NAM-terrein niet op (Foto: De Vries Media)

De actievoerders die maandag met een caravan en een bestelbus het NAM tankenpark in Farmsum blokkeerden, doen dat nog steeds. Het is een protest tegen de opslag van aardgascondensaat in het Tankenpark.

Recent vonden incidenten plaats waarbij het giftige condensaat vrijkwam. 'De NAM liegt' Actievoerder Albert Heidema gaf maandag aan de blokkade pas op te heffen als er opheldering wordt gegeven over de lekkages. Bij de laatste calamiteit kwam 30.000 liter condensaat terecht in het riool en oppervlaktewater. 'Je merkt ook dat de NAM liegt. De inwoners van Farmsum hebben recht om te weten wat er gebeurt, want ze lopen gevaar', zegt Heidema. Politie niet ingezet De politie grijpt niet in omdat het een terrein van de NAM betreft. De NAM kan de politie wel verzoeken om de blokkade op te heffen, maar zo'n verzoek heeft de NAM blijkbaar nog niet gedaan. Ook parkeerplaats bezet De bestelbus en caravan zijn inmiddels wel verplaatst, maar volgens Heidema gebeurde dat van het hek van het tankenpark naar het begin van de toegangsweg. De blokkade treft daardoor nu ook de parkeerplaatsen van het NAM-personeel. De actievoerders laten wel voertuigen door die te maken hebben met de schoonmaakwerkzaamheden vanwege de lekkage. Lees ook: - Actievoerders blokkeren opnieuw Tankenpark Farmsum (update)