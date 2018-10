RUG: Wij potten ons geld niet op

Universiteiten als de Rijksuniversiteit Groningen zouden geldreserves niet moeten oppotten, maar direct moeten investeren in onderwijs.

Dat vindt Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66).

Waar blijft het geld?

Universiteiten in ons land hebben gezamenlijk 2,8 miljard euro op de bank staan. 'Studenten en docenten zouden er goed aan doen om bij het bestuur van hun universiteit eens na te vragen waar het geld blijft', zegt het Kamerlid dinsdag tegen Trouw.

Uit het bestuursverslag van de RUG blijkt dat reserve is toegenomen van 418 naar 574 miljoen euro. Een stijging van 156 miljoen.

'Beeld klopt niet'

RUG-woordvoerder Jorien Bakker is het niet eens met de uitspraken van Van Meenen.

'Het beeld dat D66 hier schetst, dat geld wordt opgepot, is te simpel en klopt ook gewoon niet. Onze reserves bestaan uit gebouwen. Het is noodzakelijk om hierin te blijven investeren. Dit geld hoeven we niet te lenen bij de bank, dus op die manier blijven wij op peil.'