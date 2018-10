Lopend Vuur: Ik vind de griepprik niet nodig

Veel mensen krijgen in deze periode een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik. Die is bedoeld voor zestig-plussers en mensen met een bepaalde aandoening,.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om astma, diabetes of een hartziekte.

Mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar wel een griepprik willen, kunnen deze aanvragen. De kosten dragen ze dan wel zelf.

Meer UMCG'ers moeten zich inenten

Het UMCG ziekenhuis wil dat meer werknemers zich laten inenten tegen de griep. Naar schatting is zo'n dertig procent van het ziekenhuispersoneel ingeënt tegen het virus - dat moet het dubbele worden.

Voor de meeste mensen is de griep vooral lastig en vervelend, maar er zijn jaarlijks ook mensen die er ernstig ziek van worden of zelfs aan overlijden. Hoe sta jij hierin? Ons Lopend Vuur vandaag:

