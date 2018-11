Overzicht: Hier kun je met je 'lutje lanteern' langs de deuren

Het is het weekend van Sint-Maarten, maar.....wanneer wordt er nou gelopen in jouw buurt/dorp/stad?

Omdat het lampionnenfeest dit jaar op zondag valt, wordt in de meeste plaatsen niet op zondag 11 november gelopen. Dat is voer voor discussie, maar er zijn alternatieven.

In de lijst onderaan dit artikel en op de kaart kun je zien wanneer in jouw dorp of stad langs de deuren wordt gegaan.

Let op, omdat we het niet van iedere plek weten, staat ook niet iedere plaats of buurt op de kaart



Wie bepaalt?

Wie beslist eigenlijk wanneer de kinderen met hun lampionnen op pad mogen? In veel plaatsen zie je dat de ondernemers de dienst uitmaken. Zij laten weten op welke dag de winkeliers snoep uitdelen aan de kinderen.

In dorpen waar geen winkel is, zijn het vaak de dorpsverenigingen en/of scholen (al dan niet in overleg met de gemeente) die bepalen wanneer 'het lichtje branden mag'.

Verplicht?

Het is natuurlijk niet verplicht om te lopen op de dag die bijvoorbeeld de ondernemers hebben uitgekozen. Als je op zaterdag veel kinderen aan de deur hebt gehad, wil dat dus niet zeggen dat op zondag niet ook nog eentje een liedje komt zingen.

Vul aan!

De plaatsen waarvan bekend is wanneer zij Sint-Maarten vieren, staan hieronder in alfabetische volgorde. Mis je jouw woonplaats en weet je wanneer daar gelopen wordt, laat het ons dan weten.

Sint-Maarten 2018 is in:

Adorp op zaterdag 10 november

Aduard op zaterdag 10 november

Alteveer op zaterdag 10 november

Appingedam op maandag 12 november

Baamsum op zaterdag 10 november

Bad Nieuweschans op maandag 12 november

Baflo op zaterdag 10 november

Beerta op zaterdag 10 november

Bedum op zaterdag 10 november

Bellingwolde op zaterdag 10 november

Bierum op zaterdag 10 november

Blijham op maandag 12 november

Boerakker op maandag 12 november

Borgsweer op zaterdag 10 november

Bourtange op zaterdag 10 november

Broek op zondag 11 november

Delfzijl op maandag 12 november

Den Andel op zondag 11 november

De Wilp op maandag 12 november

Doezum op maandag 12 november

Drieborg op zaterdag 10 november

Eenrum op zaterdag 10 november

Engelbert op maandag 12 november

Enumatil op maandag 12 november

Ezinge op maandag 12 november

Farmsum op maandag 12 november

Feerwerd op zaterdag 10 november

Finsterwolde op zaterdag 10 november

Foxhol op maandag 12 november

Froombosch op zondag 11 november

Garmerwolde op zaterdag 10 november

Garnwerd op zaterdag 10 november

Garrelsweer op maandag 12 november

Garsthuizen op zaterdag 10 november

Glimmen op zaterdag 10 november

Godlinze op zaterdag 10 november

Grijpskerk op zaterdag 10 november

Groningen (binnenstad) op maandag 12 november

Groningen (winkelcentrum Beijum) op maandag 12 november

Groningen (wijk Berlagehof) op zondag 11 november

Groningen (wijk Buitenhof) op zondag 11 november

Groningen (Corpus den Hoorn noord) op zaterdag 10 november

Groningen (wijken Gravenburg/De Held) op zondag 11 november

Groningen (wijk De Hoogte) op zondag 11 november

Groningen (wijken Hoornsemeer/Hoornsepark) op maandag 12 november

Groningen (wijk De Wijert) op maandag 12 november

Groningen (Helpermaar) op zaterdag 10 november

Groningen (winkelcentrum Helpman) op maandag 12 november

Groningen (Hortusbuurt en Ebbingekwartier) op zaterdag 10 november

Groningen (wijken De Hunze/Van Starkenborgh) op maandag 12 november

Groningen (wijk Kraanhuizen) op zondag 11 november

Groningen (wijk Lewenborg) op maandag 12 november

Groningen (Kostverloren/Schildersbuurt) op zondag 11 november

Groningen (Meerstad) op maandag 12 november

Groningen (Oosterparkwijk) op maandag 12 november

Groningen (Oranjebuurt) op zondag 11 november

Groningen (Paddepoel en Selwerd) op zaterdag 10 november

Groningen (wijk Piccardthof) op zondag 11 november

Groningen (Reitdiepwijk) op zondag 11 november

Groningen (Ruischerbrug) op zondag 11 november

Groningen (wijk Ulgersmaborg bij Beestenborg) op maandag 12 november

Groningen (wijk Vinkhuizen) op zaterdag 10 november

Groningen (Zeeheldenbuurt) op zondag 11 november

Grootegast op maandag 12 november

Haren op zaterdag 10 november

Harkstede op maandag 12 november

Heiligerlee op zaterdag 10 november

Holwierde op zaterdag 10 november

Hoogezand op maandag 12 november

Hoogkerk op zaterdag 10 november

Houwerzijl op zondag 11 november

Jonkersvaart op maandag 12 november

Kantens op maandag 12 november

Kiel-Windeweer op zaterdag 10 november

Kloosterburen op zaterdag 10 november

Kolham op zondag 11 november

Kommerzijl op zaterdag 10 november

Kornhorn op maandag 12 november

Lauwerzijl op zaterdag 10 november

Leek op maandag 12 november

Leens op maandag 12 november

Leermens op zaterdag 10 november

Loppersum op maandag 12 november

Lucaswolde op maandag 12 november

Lutjegast op zaterdag 10 november

Marum op maandag 12 november

Meeden op maandag 12 november

Meedhuizen op zaterdag 10 november

Mensingeweer op zaterdag 10 november

Middelstum op maandag 12 november

Midwolda op zaterdag 10 november

Muntendam op maandag 12 november

Mussel op zaterdag 10 november

Musselkanaal op zaterdag 10 november

Niebert op maandag 12 november

Niekerk op maandag 12 november

Nieuwe Pekela op zaterdag 10 november

Nieuwolda op zaterdag 10 november

Niezijl op zaterdag 10 november

Nuis op maandag 12 november

Noordbroek op zaterdag 10 november

Noordhorn op maandag 12 november

Noordlaren op zaterdag 10 november

Oldehove op maandag 12 november

Oldekerk op maandag 12 november

Ommelanderwijk op zondag 11 november

Onderdendam op zaterdag 10 november

Onstwedde op zaterdag 10 november

Oosternieland op zaterdag 10 november

Oosterwijtwerd op zaterdag 10 november

Oostwold (Leek) op maandag 12 november

Oostwold (Oldambt) op zaterdag 10 november

Oude Pekela op zaterdag 10 november

Overschild op zaterdag 10 november

Pieterzijl op zaterdag 10 november

Roden op maandag 12 november

Roodeschool op zaterdag 10 november

Sappemeer op maandag 12 november

Sauwerd op zaterdag 10 november

Scharmer op maandag 12 november

Scheemda op zaterdag 10 november

Schildwolde op zaterdag 10 november

Sellingen op zaterdag 10 november

Siddeburen op zaterdag 10 november

Slochteren op zaterdag 10 november

Spijk op zaterdag 10 november

Stadskanaal op maandag 12 november

Startenhuizen op zaterdag 10 november

Stedum op maandag 12 november

Stitswerd op maandag 12 november

Ten Boer op zaterdag 10 november

Ten Post op zaterdag 10 november

Ter Apel op zaterdag 10 november

't Zandt op maandag 12 november

Termunten op zaterdag 10 november

Termunterzijl op zaterdag 10 november

Thesinge op zaterdag 10 november

Tjuchem op zaterdag 10 november

Tolbert op maandag 12 november

Uithuizen op zaterdag 10 november

Uithuizermeeden op zaterdag 10 november

Ulrum op zaterdag 10 november

Usquert op zaterdag 10 november

Veendam op maandag 12 november

Vierhuizen op maandag 12 november

Vlagtwedde op zaterdag 10 november

Vledderveen op zaterdag 10 november

Visvliet op zaterdag 10 november

Vosseveld Veendam op zondag 11 november

Wagenborgen op zaterdag 10 november

Warffum op zaterdag 10 november

Wedde op zaterdag 10 november

Wehe-Den Hoorn op zaterdag 10 november

Westerbroek op zondag 11 november

Westeremden op zaterdag 10 november

Westerlee op zaterdag 10 november

Westernieland op zaterdag 10 november

Wildervank (Bareveld) op zondag 11 november

Winschoten op zaterdag 10 november

Winsum op maandag 12 november

Wirdum op zaterdag 10 november

Woldendorp op zaterdag 10 november

Woltersum op zondag 11 november

Zandeweer op zaterdag 10 november

Zeerijp op zaterdag 10 november

Zevenhuizen op maandag 12 november

Zijldijk op maandag 12 november

Zoutkamp op zaterdag 10 november

Zuidbroek op zaterdag 10 november

Zuidhorn op maandag 12 november

Zuidwolde op zaterdag 10 november

Zuurdijk op zondag 11 november

Oh ja, nog even dit

Weet jij trouwens wat we eigenlijk vieren met Sint-Maarten? Lees hier ons verhaal over mien lutje lanteern. En zo vierde Groningen vorig jaar Sint-Maarten.

