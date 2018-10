Hondje valt in gat van gestolen putdeksel

In Delfzijl-Noord zijn op een aantal plekken putdeksels gestolen. Volgens de politie gaat het om ongeveer vijf deksels. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren, vandaar dat de mensen worden gewaarschwuwd alert te zijn als ze de straat op gaan.

Het gaat om deksels in de brandgangen van de Horsbornplaat en Huiberplaat. 'Volgens een tipgever gaat het om een groepje jongeren van rond de veertien jaar oud. Hij heeft een foto van ze gemaakt en wij gaan op onderzoek uit', aldus een politieagent.

Kwajongensstreek

Hij vermoedt dat het de jongens niet om de waarde van de deksels gaat: 'Die raak je niet zo gemakkelijk kwijt, ik noem het meer een kwajongensstreek.'

Hondje

De gaten in de grond hebben nog geen slachtoffers gemaakt. 'Wel kregen we van een mevrouw te horen dat haar hondje er in is gevallen, maar die is er ongedeerd weer uitgekomen.'