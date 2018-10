Kabel schiet los van hoogspanningsmast, meerdere auto's beschadigd (update)

Op het Zernike-terrein in Stad is dinsdag een hoogspanningskabel losgeraakt en op een parkeerterrein beland. Daardoor liepen zeker twee auto's schade op.

De kabel schoot rond 11.20 uur los boven een drukke parkeerplaats. Een geparkeerde auto liep een kras op de motorkap op.

Geen gewonden

Het gaat om de aardedraad van de hoogspanningsmast, waar geen spanning op staat. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Naast de parkeerplaats raakte een lesauto beschadigd (Foto: Patrick Wind/112 Groningen)



Update: Tennet doet onderzoek

Hoe de kabel kon losraken is voor netbeheerder Tennet nog een raadsel, vertelt woordvoerster Eefje van Gorp.

'We hebben echt geen idee. Normaal gesproken gebeurt dit gelukkig niet. Een aantal technische mensen is aan het bekijken hoe dit kan en hoe we dit zo snel mogelijk kunnen repareren. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.'

De mast in

Medewerkers van Tennet zijn 's middags de mast in gegaan om ervoor te zorgen dat er geen andere delen naar beneden kunnen vallen.

Tennet-medewerkers werken in de mast (Foto: De Vries Media)



