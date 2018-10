'Ineens hoorde ik een knal en lag het zijraam eruit'

Rijschoolhouder Jan Bosman uit Oldehove wist dinsdagochtend niet wat hem overkwam. Een losgeraakte kabel van een hoogspanningsmast sloeg hard tegen de zijruit van zijn lesauto. Precies op de plek waar hij zat.

Bosman gaf op dat moment les aan een leerling op het Zernike-terrein in Stad.



Eerst dacht ik dat het een klapband was, maar toen ik naast me keek lag het raam eruit Jan Bosman - Rijschoolhouder

'Dacht aan een klapband'

Daar zagen ze hoe netbeheerder Tennet bezig was met werkzaamheden aan een hoogspanningsmast. Op dat moment kreeg de les een abrupt einde.

'Ineens klonk er een knal. Eerst dacht ik dat het een klapband was, maar toen ik naast me keek lag het raam eruit. Tijd om te schrikken had ik niet, zoiets overkomt je. De leerling schrok wel heel heftig.'

Bloedlipje

De kabel vernielde het raam aan de passagierskant van de auto. Bosman kwam met de schrik vrij.

'Ik heb alleen een bloedlipje. Verder zit er veel glas in mijn kleding en in de auto.'

Naast de lesauto beschadigde de kabel ook auto's op het naastgelegen parkeerterrein.

'Ik voelde een schok'

Toen Bosman en zijn leerling uitstapten, kwam er snel een medewerker van Tennet aangelopen. Die vertelde wat er gebeurd was.

'Hij vertelde dat de kabel geknapt was terwijl ze met werkzaamheden bezig waren. Ik zei nog dat ik een schok dacht te voelen, maar dat kon volgens hem niet omdat de spanning eraf was gehaald.'

Lessen afgezegd

Bosman heeft zijn eerstvolgende rijlessen geannuleerd en gaat op zoek naar een noodruit voor zijn auto.

