Scheepswerf Barkmeijer Stroobos vraagt faillissement aan (update)

De scheepswerf Barkmeijer in Stroobos heeft het eigen faillissement aangevraagd. De directie van de Fries-Groningse werf heeft vanmiddag in een bijeenkomst de 150 werknemers ingelicht.

Alle uitzendkrachten zijn naar huis gestuurd. De vaste krachten werken vooralsnog door aan de afbouw van het schip dat op de helling ligt.

Curator benoemd

Naar verwachting spreekt de rechtbank vandaag of morgen het faillissement uit van het al meer dan 165 jaar oude bedrijf. Dan wordt ook een curator benoemd die aan de slag gaat met de afwikkeling van het bankroet.

Donderslag bij heldere hemel

De mededeling van de directie kwam voor het personeel als een donderslag bij heldere hemel. Het bedrijf heeft namelijk een goed gevulde orderportefeuille en heeft tot ver in 2019 werk aan twee innovatieve baggerschepen voor de Britse reder Hanson UK.

Hoge eisen zijn doodsteek

Juist die opdrachtgever is ook de bron van de huidige financiële problemen. Door telkens nieuwe en aangescherpte eisen te stellen, zijn de kosten voor het schip zo hoog opgelopen dat die niet meer te financieren zijn.

De bank van Barkmeijer heeft namelijk de kredietkraan dichtgedraaid, vanwege gebrek aan vertrouwen in een goede afloop.



De opdrachtgever heeft Barkmeijer volledig klem gezet Kors van Bladeren - Commissaris van Barkmeijer

Lastig en vervelend

Commissaris Kors van Bladeren van Barkmeijer: 'De opdrachtgever heeft bij Barkmeijer een bouwbegeleidingsteam gestationeerd. Dat heeft lastig en vervelend geopereerd waardoor de productie van de schepen zwaar is vertraagd.'

Dat heeft uiteindelijk tot een opeenstapeling van problemen geleid die zware financiële gevolgen hadden voor Barkmeijer. 'Het heeft Barkmeijer volledig klem gezet.'

Bergafwaarts

Het is volgens Van Bladeren zeer snel bergafwaarts gegaan met de werf op de grens van Groningen en Friesland, aan het Van Starkenborgkanaal. Niet alleen voor het personeel is het een hard gelag, ook de directie van Barkmeijer is zeer aangeslagen, verkaart Van Bladeren.

Algemeen directeur Jos de Groot van Barkmeijer voert als directeur al bijna vijftien jaar de scepter bij Barkmeijer. Commercieel directeur Hans Veraart is sinds 2003 bij Barkmeijer in dienst. Geen van beide wil op dit moment reageren op de situatie bij de onderneming.

Weinig hoopvol

Van Bladeren is weinig hoopvol over een doorstart.

'Ik schat die kans niet zo groot in. Als het basiskapitaal van een bedrijf eenmaal weg is, dan kun je in de huidige markt geen schip meer bouwen. Geen enkele bank wil er dan nog garanties voor geven. Ik ben er uitermate skeptisch over.'