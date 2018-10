Deel dit artikel:













Pekela bedankt alle vrijwilligers met 'buffet met entertainment' (Foto: Altjo Wubbema/Groningen in Beeld)

De gemeente Pekela wil met een 'bedankbuffet' alle vrijwilligers in de gemeente bedanken voor het werk dat ze in het afgelopen jaar hebben gedaan. Het gaat om een 'buffet met entertainment' in ontmoetingscentrum De Kiepe.

De gemeente ontvangt de vrijwilligers op 14 december. Vrijwilligers die mee willen eten kunnen zich tot 11 november aanmelden via het emailadres vbbpekela@gmail.com. Er is plaats voor 150 vrijwilligers. Vrijwilligersprijs Op de avond wordt ook de Pekelder Vrijwilligersprijs uitgereikt. Nominaties kunnen tot 11 november naar pekeldervrijwilligersprijs@gmail.com gemaild worden.