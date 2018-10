Geneeskundestudenten helpen spoedposten uit de brand

De huisartsenposten in de provincie Groningen zetten geneeskundestudenten in om het tekort aan zogeheten 'triagisten' op te vangen. 'Een prima oplossing', vindt directeur Ine Scholten.

Desondanks blijft Scholten streven naar specifiek opgeleid personeel.

Onregelmatige uren

'Want er is absoluut een tekort aan triagisten. Niet alleen in het noorden, maar in het hele land. Het tekort aan zorgpersoneel neemt steeds grotere vormen aan. Onder triagisten was dat al wat langer aan de hand. Dat komt doordat ze allemaal onregelmatige uren werken.'

Eerst getraind

Triagisten staan patiënten te woord die naar de spoedpost bellen. In het hele noorden worden nu studenten ingeschakeld als triagist. Die worden niet voor de leeuwen gegooid, legt Scholten uit.

'We werken al jarenlang met geneeskundestudenten. Wat dat betreft hebben we mazzel met de universiteit in Groningen. De studenten beginnen pas als ze tweedejaars zijn en voordat ze beginnen, worden ze getraind. Want het gaat om meer dan even de telefoon opnemen. Ze bepalen de urgentie van de hulpvraag. Hoeveel spoed is er bij en hoe snel moet een patiënt gezien worden?'

Omscholen assistenten

Om de vijver om uit te vissen groter te maken, richt Scholten zich tot doktersassistenten.

'Die werken veelal overdag bij een huisarts en kunnen 's avonds ingezet worden als triagist. Samen met ROC's kunnen we die mensen opleiden. Op dit moment krijgen we onze bezetting namelijk net niet rond.'