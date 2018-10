Bert Visscher zwaait met een mes in Sneuwitje

De repetities voor de familievoorstelling Sneuwitje zijn in volle gang. Diverse Groninger artiesten oefenen in een zaaltje in Stad. Cabaretier Bert Visscher verschijnt met een mes ten tonele.

'Ik speel Zwarte Barbara', vertelt Visscher tijdens een korte pauze. 'Ik wil Sneuwitje vermoorden. Dat gaat steeds mis, want ik ben heel onhandig met het mes.'

Een man in een vrouwenrol of een vrouw in een mannenrol. Het is een van de kenmerken van Sneuwitje. 'Het hoort een beetje bij een Christmas-pantomime, het is een oud Engels gebruik', legt Carmen Schilstra uit. Ze neemt zelf de rol van Robin Hood voor haar rekening.

Bert Visscher speelt Zwarte Barbara in Sneuwitje. Foto: RTV Noord/René Walhout



Het verhaal van Robin Hood

'We hebben nog een hoop chaos te organiseren maar we liggen op schema en het wordt lachen', vertelt regisseur Jack Nieborg tussen de bedrijven door. 'Sneuwitje gaat over het bekende verhaal van Robin Hood, maar dan met veel gekte, snelheid en liedjes.'

Brexit

Veldman speelt de sheriff in Sneuwitje. 'Ik vertegenwoordig het gezag; het corrupte gezag.' Dertig jaar geleden schreef hij de voorstelling die toen in het Grand Theatre in Groningen werd opgevoerd. 'Het stuk is nog altijd actueel', vertelt hij met een grijns. 'Zelfs de brexit had ik er toen al in.'

Theater te Water

'Het idee ontstond toen we samen speelden in de jubileumvoorstelling van Theater te Water', vertelt Kiers die naast acteur ook producent van de voorstelling is. 'Het was nog een behoorlijke kluif om alle acteurs bij elkaar te krijgen maar het is hartstikke leuk en inspirerend.'

De première van 'Sneuwitje en een stuk of 7 dwergen' is op 1 december in theater Geert Teis in Stadskanaal. Daarna is de voorstelling onder meer te zien in Winschoten, Delfzijl, Hoogezand en de Stad.

