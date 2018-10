'Ineens 'ploeps' en hij was zomaar verdwenen'

'Het was er pikkedonker. Ik had het riempje al extra kort gedaan. Maar ineens 'ploeps' en hij was verdwenen. En daar hij hing ie vlak boven het water'.

Sylvia Kuipers uit Delfzijl is er nog van geschrokken dat haar drie maanden oude hondje Job eerder deze week in een put viel. Het putdeksel was gestolen en het hondje viel er aan de riem in toen Syliva haar huisdier uitliet.

De put waar kleine Job in verdween (Foto: Jetta Post)



Bizar

'Het was een donker steegje en dan schrik je je helemaal kapot. Het is toch bizar dat iemand die putdeksels steelt? Ik had nog gekeken of het putdeksel in de buurt lag, maar ik kon 'm natuurlijk niet' vinden.'



Hij piepte en stond op zijn benen te trillen. Maar nu is ie weer helemaal de oude Sylvia Kuipers - Eigenaar hondje

Op zijn benen te trillen

Met Job gaat het intussen weer een stuk beter, vertelt Kuipers. 'Hij piepte en stond op zijn benen te trillen. Maar nu is ie weer helemaal de oude.'

Ook met de bazin gaat het weer goed. 'Ik ben voor het eerst weer door het steegje gelopen. Maar je kijkt nu wel heel goed uit. Heel goed!'

