Onderzoek: blijven je hersens langer gezond als je ze blijft prikkelen?

Als mensen na hun 65e blijven leren, om bijvoorbeeld een instrument te bespelen of een taal te leren, blijven hun hersens dan langer gezond? Op die vraag willen onderzoekers van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen antwoord krijgen.

Het doel van het onderzoek is om erachter te komen of leren invloed heeft op iemands denkvermogen, stemming en hersenfunctie. Ook willen de onderzoekers weten of leren op oudere leeftijd kan helpen om de hersenfunctie op langere termijn gezond te houden.

Positieve invloed op denkvermogen

Eerdere onderzoeken laten al zien dat als men op latere leeftijd actief is door bijvoorbeeld cursussen te volgen of puzzels op te lossen, dat positieve invloed heeft op het denkvermogen.

Het nieuwe onderzoek moet duidelijker krijgen wat er in de hersenen verandert als 65-plussers blijven leren.

Geheugenklachten

De onderzoekers zijn in eerste instantie op zoek naar 65-plussers die merken dat ze geheugenklachten hebben. In de loop van volgend jaar zullen ze het onderzoek ook uitvoeren bij mensen die geen geheugenklachten hebben.