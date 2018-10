Deel dit artikel:













Vakbond noemt faillissementsaanvraag scheepswerf Barkmeijer 'onverwacht' Scheepswerf Barkmeijer in Stroobos (Foto: Alf Vitt/ Google)

Vakbond CNV is verrast over de faillissementsaanvraag van de Fries-Groningse scheepswerf Barkmeijer in Stroobos.

'Dit faillissement is toch echt wel de spreekwoordelijke donderslag bij slechts lichtbewolkte hemel.' Dat zegt Sijtze de Bruine van CNV Vakmensen. Er staan 150 banen op het spel en 30 uitzendkrachten zijn al naar huis gestuurd. Daar werd De Bruine dinsdagmiddag over geïnformeerd. 'Bevreemdende stap' 'Met nog drie schepen in behandeling en eentje in voorbereiding, werkt deze stap toch bevreemdend. Maar onvermijdelijk kennelijk, want de Rabobank heeft de geldkraan dichtgedraaid.' De Bruine vindt het daarnaast opvallend dat Barkmeijer de stap van surseance van betaling overslaat en direct het faillissement heeft aangevraagd. Lees ook: - Scheepswerf Barkmeijer Stroobos vraagt faillissement aan