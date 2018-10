Passagiers stappen in de bus op Schiermonnikoog (Foto: Provincie Fryslân)

Vanaf volgend jaar kun je ook op Schiermonnikoog met de OV-chipkaart reizen. Dat maakt de provincie Friesland bekend.

Het eiland is de enige plek in Nederland waar je nu nog niet met de chipkaart in de bus kunt stappen.

Ook kun je volgend jaar pinnen in de bus. De veranderingen gaan per 1 januari 2019 in.