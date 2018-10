Riool Afwateringskanaal Farmsum is weer 'schoon', lozen mag morgen hervat worden

In Farmsum mag weer water worden worden geloosd op het Afwateringskanaal. De gemeente Delfzijl heeft toestemming gekregen van waterschap Hunze en Aa's. De rioleringsbuis wordt woensdag weer opengezet.

Uit analyses van het waterschap blijkt dat het water in de rioleringsbuis niet meer verontreinigd is met aardgascondensaat. Begin deze maand lekte 30.000 liter giftig aardgascondensaat op het NAM-Tankenpark via het riool naar het Afwateringskanaal.

Sinds vorige zomer was dat de derde keer dat er een incident was bij het NAM-Tankenpark. Daarom is er een strafrechtelijk onderzoek gestart.

De komende tijd wordt de bestrating en beplanting rondom het Afwateringskanaal hersteld. Ook gaan de gasmetingen en wateranalyses voor de zekerheid door.

