Afvalkunstenaar Maria Koijck bouwt roze flamingo op Bonaire

Afvalkunstenaar Maria Koijck uit Groningen vertrekt donderdag naar Bonaira. Samen met de lokale bevolking houdt ze een schoonmaakactie op het strand van het Caribische eiland.

Met het afval maakt Koijck een reusachtige flamingo die z'n jong voedt met afvalplastic.

De schippers van de New Nexus

De schoonmaakactie op Bonaire is georganiseerd door de Groninger schippers van de New Nexus. Het duurzame schip vertrok vorig jaar vanuit Groningen en houdt zich net als Maria Koijck bezig met milieuvervuiling.

Vooral roze plastic

De schoonmaakactie op Bonaire vindt komende zaterdag plaats. 'Uit het verzamelde plastic selecteren we vooral het roze plastic', vertelt Koijck in haar atelier in de stad. 'Daar maak ik een grote flamingo van. Het wordt een moeder flamingo met een jonkie. En geen kleintje, je moet er wel bij omhoog kijken.'

Zorgen om het milieu

Bij de actie op Bonaire zijn allerlei organisaties betrokken. Scholen maar ook bedrijven. 'Voor iedereen die zich zorgen maakt om het milieu is dit een mooie manier om een bijdrage te leveren', zegt Koijck. Ook de gemeente Groningen is bij het project betrokken.

Zwaan van plastic flessen

De Groningse kunstenaar zet zich al jaren in om de hoeveelheid afval dat in de natuur belandt terug te dringen. Eerder maakte ze een gigantische zwaan van plastic flessen die in 2010 enige tijd in het Hoornsemeer ronddreef.

Alle beetjes helpen

De flamingo maakt Koijck op Bonaire samen met leerlingen van een VMBO-school. Eerst wordt er een ijzeren geraamte gelast waarna dat met afvalplastic wordt bekleed. 'We willen op Bonaire een stip op de kaart zetten,' vertelt de kunstenaar. 'Uiteindelijk zal het een klein stipje zijn maar alle beetjes helpen.' Op 15 november moet de flamingo met jong klaar zijn.

