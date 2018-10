Twaalf jaar procederen om schade van bewust doorgestoken dijk vergoed te krijgen

Precies twintig jaar geleden stond het water in het Winschoterdiep zo hoog dat dijken dreigden te bezwijken. Om dit te voorkomen, nam de provincie Groningen het besluit om zelf de dijk door te breken.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij.



De Tussenklappenpolder kwam onder water te staan en twee huizen in die polder liepen flinke schade op. De eigenaren, de familie Dekkers en Ties Kamphuis, wonen nog op dezelfde plek. Dekkers heeft twaalf jaar moeten procederen om de schade vergoed te krijgen; Kamphuis zegt dat hij nog altijd niet volledig is gecompenseerd.

Verslaggever Ronald Niemeijer stond twintig jaar geleden op de dijk toen die werd doorgestoken. Hij bracht vervolgens een bezoek aan de polderbewoners. Vandaag gaat hij terug.

Boodschap van Death Doctor

De spooktocht Night of Terror in Nieuw-Buinen is zaterdagavond stilgelegd omdat er tussen de 150 deelnemers mensen waren die echte messen trokken in het donkere bos. Maar de organisatie laat zich niet bang maken en heeft een boodschap 'in stijl' voor de verstoorders.

Sneuwitje op de planken

Diverse bekende Groninger artiesten zijn deze dagen druk aan het oefenen voor de familievoorstelling 'Sneuwitje'. In het stuk met onder anderen Bert Visscher, spelen de mannen een vrouwenrol en de vrouwen een mannenrol. We gaan kijken bij de repetities.

Eenzaam in een sloopstraat

Folkert en Stien Hes wonen bijna 43 jaar in de Beatrixstraat in Leens. Maar niet meer met plezier. Bijna alle woningen in hun straat zijn gesloopt. Woningstichting Wierden en Borgen heeft in december 2017 beloofd om levensloopbestendige huizen aan de overkant te bouwen, maar er ligt nog geen steen. En nu heeft hun verwarming het ook nog begeven...

