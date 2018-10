Stad sluit convenant om logistiek in centrum te optimaliseren

De gemeente Groningen heeft een overeenkomst getekend met Klankbordgroep Stedelijke Logistiek om de logistiek in hartje stad te optimaliseren.

Het gaat daarbij vooral om let laden en lossen van vrachtwagens, en (pakket)transport naar winkels en horeca.

Wethouder Paul de Rook maakte samen met het bedrijfsleven en overkoepelende organisaties afspraken over de logistiek, zodat de binnenstad in 2025 nog steeds 'aantrekkelijk, prettig leefbaar en goed bereikbaar' is.

'Aantrekkelijk en goed bereikbaar'

Concreet bestaat het plan uit tien aandachtspunten, waaronder het stimuleren van CO2-vrij transport en het gebruik van transportfietsen.

Green Deal ZES

Het convenant is een lokale uitwerking van de Green Deal ZES (Zero Emission Stadslogistiek) om vanaf 2025 winkels, horeca, kantoren en bewoners in de binnenstad van Groningen alleen nog te bevoorraden door 'schone' voertuigen.

Partners

Samen met de gemeente Groningen verbinden Groningen City Club, Koninklijke Horeca Nederland, marktondernemers (CVAH), ondernemersverenigingen TLN en Evofenedex, TopDutch Logistics, VNO-NCW MKB Noord, de Rijksuniversiteit Groningen en EnergyExpo zich aan deze afspraken.

