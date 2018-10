Deel dit artikel:













Velema is 'na een hele lange omweg weer op het vertrouwde nest' De toekomstige burgemeester Jaap Velema (Foto: RTV Noord/Marten Nauta)

Jaap Velema is nu nog wethouder in Veendam, maar begint halverwege december aan zijn eerste baan als burgemeester. 'Ik kom hier vandaan, dit is mijn geboortestreek', zegt de nieuwe burgervader van Westerwolde.

'Ik ben op mij 18e naar de stad gegaan voor mijn studie en kom nu met een hele lange omweg weer terug op het vertrouwde nest', aldus Velema op de avond dat zijn burgemeesterschap publiekelijk werd. 'Toen ik de vacature zag, dacht ik: deze kan ik niet laten gaan.' Ik weet dat heel veel mensen kritisch zijn, maar ik weet ook dat heel veel mensen in deze gemeente een warm hart hebben voor deze mensen Jaap Velema-toekomstig burgemeester Westerwolde Heet hangijzer in zijn nieuwe gemeente is het wel en wee rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Velema wil vooral het gesprek aangaan met betrokkenen. 'Met de inwoners en met de middenstanders.' 'Ik weet dat heel veel mensen kritisch zijn, maar ik weet ook dat heel veel mensen in deze gemeente een warm hart hebben voor deze mensen in bijzondere omstandigheden.' Lobby in Den Haag De huidige, waarnemend burgemeester van Westerwolde, Leendert Klaassen, pleit voor een schadefonds voor ondernemers. Velema is van plan het Haagse paadje warm te houden. Te beginnen als hij wordt beëdigd door minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren. Een partijgenoot. 'Dan zal ik zeker aandacht vragen voor de situatie in onze gemeente.' Velema gaat naar verwachting dit kalenderjaar nog aan de slag als burgemeester. Als alles meezit, heeft hij halverwege december zijn eerste werkdag bij de gemeente. Lees ook: - Jaap Velema (D66) wordt de nieuwe burgemeester van Westerwolde