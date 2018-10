Provincies: Wolf in het uiterste geval afschieten

Op aandringen van gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen is de tweede fase van het wolvenplan afgerond. Hierin staat onder andere het 'in uiterste gevallen afschieten van de wolf'.

Alle provincies hebben gezamenlijk besloten in elk geval tot 2022 de schade te vergoeden die veroorzaakt is door een wolf. Dat geldt zowel voor beroepsmatige veehouders als hobbyboeren. Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de provincies, neemt in december een besluit over het nieuwe wolvenplan.

Ontheffing

'Het is altijd mogelijk voor Gedeputeerde Staten om ergens ontheffing voor te geven', legt Staghouwer uit. 'Daar hebben we strenge regels voor. Het verlenen moet erg goed gemotiveerd zijn. In dat geval kun je gebruik maken van dat ontsnappingsventiel.'

Laatste redmiddel

'Het is niet zo dat wij op voorhand meteen met het geweer klaarstaan, maar er is altijd een mogelijkheid.' Alleen als mensen in gevaar zijn, komt volgens Staghouwer dit laatste redmiddel in beeld. 'We zijn heel voorzichtig met het gebruik van dit middel.'

Het is niet onze bedoeling om massaal achter de wolf aan te gaan Henk Staghouwer-gedeputeerde

In de tweede fase van het plan blijft de schadevergoeding zoals deze al was in de eerste fase. Als uit dna-onderzoek blijkt dat de wolf heeft toegeslagen, dan heeft de boer recht op schadevergoeding. 'Of dat nou een hobbyboer is of een boer die bedrijfsmatig schapen houdt, er wordt uitgekeerd.'

Wolvin op de Veluwe?

Inmiddels lijkt een wolvin zich te vestigen op de Veluwe. Volgens Staghouwer worden de wolven in ons land 'met interesse gevolgd'. 'Maar het is niet onze bedoeling om massaal achter de wolf aan te gaan.'

