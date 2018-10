Braal kijkt vooruit naar duel met Belgen: 'Hartstikke lastige wedstrijd'

De basketballers van Donar spelen woensdagavond in het Belgische Charleroi tegen Spirou. Het is de derde wedstrijd in de poulefase van de Europe Cup.

De Groningers staan na twee zeges aan kop in de groep, de Belgen staan derde. De coach van Donar, Erik Braal, vergelijkt beide teams met elkaar.



'Verdedigend kansen'

'Lastige tegenstander gewoon. Ze hebben veel talent in de groep, ze hebben veel atletisch vermogen, goede rebounders en aan de buitenkant goede schutters. Verdedigend liggen er voor ons wel kansen.'



'Goed sfeertje'

Braal vervolgt: 'Ze zijn fysiek denk ik iets sterker dan wij en ik denk dat onze balbeweging beter is. We spelen hier, dat is natuurlijk ook lastiger, want er is een goed sfeertje hier met de fans. Dus het zal een hartstikke lastige wedstrijd worden om te winnen, vooral omdat het allemaal zo gelijkwaardig is.'



Blessures?

Iedereen is inzetbaar bij Donar, alhoewel er in het team wel wat kleine pijntjes zijn. 'Grant Sitton kwam wat ongelukkig neer in de wedstrijd tegen Rotterdam, maar die lijkt weer fris en fruitig te zijn. Jason Dourisseau (enkel) deed uit voorzorg niet mee tegen Rotterdam, maar die deed nu ook gewoon goed mee, dus het ziet er goed uit', aldus Braal.



Live

De wedstrijd Spirou Charleroi - Donar begint woensdag om 18.00 uur en is live te volgen via een stream op deze website.

Lees ook:

- VIDEO: Donar-spelers schieten raak vanuit de middencirkel