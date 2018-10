Onrust bij Nationaal Coördinator Groningen; directielid stapt op

Directielid Jeroen de Boer van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) stopt ermee. Dat heeft hij zijn collega's dinsdagochtend verteld.

De Boer was de afgelopen jaren de rechterhand van Hans Alders. De twee gaan nog langer terug: hij was ook adviseur van Alders toen die nog commissaris van de Koningin was.

Na het vertrek van Alders, vlak voor de zomer, stond De Boer aan de zijde van waarnemend NCG Herman Sietsma. 'Het is een man die veel heeft gedaan voor de NCG', reageert Sietsma.

De Boer zelf is niet bereikbaar voor een reactie op zijn vertrek.

Werk onmogelijk gemaakt

Volgens ingewijden is het vertrek van De Boer mede gestuurd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Na het vertrek van Alders zou Den Haag in de maag zitten met De Boer. Met de waarnemend NCG zat De Boer niet op één lijn.

Het werk werd hem volgens betrokkenen onmogelijk gemaakt. De Boer werd nergens meer bij betrokken en zijn ideeën en plannen werden gedwarsboomd. De sfeer bij de NCG zou daardoor zijn verslechterd.

Het ministerie wil niet ingaan op het vertrek van De Boer. 'Wij gaan niet over het personeelsbeleid van de NCG', zegt een woordvoerder.

Lees hier de volledige reactie van de NCG: 'De organisatie NCG staat voor een grote versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. De afgelopen maanden is door NCG - in opdracht van Rijk, provincie en gemeenten - gewerkt om te komen tot een herijkte aanpak en deze te vertalen in een Plan van Aanpak-uitvoering versterking. De komende weken wordt dit concept besproken door de overheden. Jeroen de Boer heeft zich, als voorzitter van het directieteam, intensief ingezet om te komen tot het Plan van Aanpak en geconcludeerd dat de ingezette koers niet aansluit bij zijn visie. Om die reden heeft hij besloten om zijn werkzaamheden voor NCG af te ronden. Hij vertrekt per 1 december.'



Biezen pakken

Sommige medewerkers voorspelden al langere tijd een uittocht van personeel na het vertrek van Alders. Zo zou er nog een aantal belangrijke medewerkers op het punt staan hun biezen te pakken. Het is de vraag wat deze ontwikkelingen betekenen voor de Groningers wiens huis versterkt moet worden.

In het aardbevingsdossier heeft een beperkt aantal mensen het overzicht. Volgens ingewijden is Jeroen de Boer daar één van, net zoals Alders dat was. Hoe meer van dit soort sleutelfiguren vertrekken, hoe moeilijker het wordt om alle antwoorden te vinden op de vele vragen die er in dit hoofdpijndossier zijn.

