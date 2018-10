Zuidhorn wint opnieuw een ICT-prijs

De gemeente Zuidhorn heeft een landelijke ICT-prijs gewonnen voor het 'Kindpakket'. Hierbij gebruikt de gemeente blockchaintechnologie.

Het Kindpakket is een budget van 300 euro per jaar voor een kind dat in armoede leeft. Het is bestemd voor de aanschaf van bijvoorbeeld (sport)kleding, schoolspullen of speelgoed.

Gemeente 'buitenspel'

Door de blockchaintechnologie kan de aanvrager aankopen rechtstreeks afhandelen, zonder tussenkomst van de gemeente.

Tweede prijs dit jaar

Een delegatie vanuit Zuidhorn nam op het Computable Awards Gala in de Jaarbeurshallen in Utrecht de prijs in ontvangst. Het is niet de eerste keer dat de gemeente in de prijzen valt. Een half jaar geleden was het Kindpakket goed voor een GemeentePioniers Award.

