Kamer wil meer maatwerk voor krimpregio's

Een regiocheck gaat de effecten van het regeringsbeleid op krimp- en grensgebieden in kaart brengen. Dat heeft de Tweede Kamer besloten.

Een meerderheid in de Kamer ging dinsdag akkoord met een voorstel van CDA en ChristenUnie over dit onderwerp.

Zij vinden dat Haagse regels regelmatig verkeerd uitpakken voor de gebieden in de periferie van ons land. Het is beter vooraf een inschatting te maken van de gevolgen in plaats van achteraf de schade te repareren, is de gedachte.

Nadelige gevolgen

Als voorbeeld noemen de twee partijen de nieuwe financieringsopzet voor het voortgezet onderwijs. Een vereenvoudiging, die volgens hen voor scholen in krimpregio's extra nadelig uitpakte.

De woningmarkt, de arbeidsmarkt, onderwijs, zorg en mobiliteit zijn de thema's waar veel beleid wordt gemaakt dat nadelig kan uitpakken voor krimpregio's. Om dit te voorkomen is er regionaal maatwerk nodig, stellen de twee christelijke partijen.

