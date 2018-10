Eigenaar Pizzeria Marum ziekenhuis ingeslagen na overval

Het is nog onbekend wat zich precies in de pizzeria heeft afgespeeld. (Foto: 112 Groningen)

Pizzeria Marum heeft dinsdagavond onaangenaam bezoek gehad. Eén of meerdere gemaskerde overvallers drong(en) na sluitingstijd de zaak binnen. Wat er vervolgens is gebeurd, is nog een raadsel.

'We proberen vandaag boven water te krijgen wat er precies is gebeurd', vertelt een politiewoordvoerder.

'Omdat de eigenaar van buitenlandse komaf is, kon hij na de overval moeilijk verwoorden wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Bovendien is hij behoorlijk toegetakeld. De man is een tijdje buiten westen geweest en ligt met diverse botbreuken in het ziekenhuis.'

Communicatieproblemen

Vanwege de communicatieproblemen kon de politie ook niet meteen vaststellen dat er überhaupt sprake was van een overval, zegt de woordvoerder.

'Maar door sporenonderzoek en verklaringen van getuigen zijn we daar inmiddels wel zeker van. We gaan vandaag camerabeelden onderzoeken in de hoop om duidelijk te krijgen wat zich allemaal in en rondom de pizzeria heeft afgespeeld.'

Het is eveneens nog onduidelijk of de overvaller(s) een geldbedrag hebben buitgemaakt.