Rijzebol accepteert excuses NAM-directeur: 'Dit mag nooit weer gebeuren'

De excuses die NAM-directeur Johan Atema aanbood ten aanzien van het lek in Farmsum, waardoor aardgascondensaat in het oppervlaktewater terechtkwam, zijn geaccepteerd door wethouder IJzebrand Rijzebol.

'Die excuses geloof ik, ik heb ook nooit anders beweerd', zegt de CDA-wethouder van de gemeente Delfzijl naar aanleiding van Atema's verklaring.

'De NAM was gewoon niet op de hoogte en dat is ernstig genoeg, maar ik moet wel zeggen dat dit uitgebreide mea culpa aan de bevolking van Farmsum en Delfzijl terecht is', stelt Rijzebol.

Keiharde afspraken

De bestuurder ziet het incident bovendien als prima basis is om nu keiharde afspraken te maken. 'Want dit mag nooit meer gebeuren. En mocht er toch nog weer eens een calamiteit zijn, dan moet er onmiddellijk constructief worden meegewerkt aan het onderzoek waar zoiets vandaan kan komen. Ook door de NAM.'

