Onderzoek naar tweede ring aan westkant Stad Het verkeer op de Westelijke Ringweg staat regelmatig vast (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

Een extra rondweg aan de westkant van de stad is mogelijk een optie om de verkeersdrukte in Groningen tegen te gaan. De provincie gaat onderzoeken in hoeverre die tweede Ring West een optie is.

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

Dat doet de provincie samen met de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier en de gemeente Groningen, waarvoor op 21 november verkiezingen zijn. Westerkwartier ontsluiten De tweede rondweg zou het Westerkwartier beter kunnen ontsluiten als verbinding tussen de Friesestraatweg en de A7. Het vrachtverkeer van en naar de Suikerunie zou dan ook over de alternatieve route kunnen rijden. Ondanks het onderzoek van de provincie en de twee gemeenten naar een nieuwe weg, gaat de plannenmakerij voor de bestaande Ring West gewoon verder. De uitkomsten van het onderzoek naar de nieuwe rondweg worden in het tweede kwartaal van 2019 verwacht. Niet voor 2024 De Ring West is tijdens de verbouw van de zuidelijke ringweg een belangrijke omleidingsroute. Er is afgesproken dat er niet ingrijpend aan de Ring West mag worden gewerkt zolang de verbouw van de Ring Zuid nog aan de gang is. Het lijkt er daarom op dat er niet voor 2024 gestart gaat worden met de aanpak van de westelijke ringweg. Lees ook: - Gemeente: 'Geen uitbreiding van de Westelijke Ringweg, maar ombouw' (januari)

- Dossier: alles over de Ringweg