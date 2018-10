'Onrust bij Nationaal Coördinator is slechte zaak voor Groningen'

Het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging reageren ontstemd op het vertrek van directielid Jeroen de Boer van Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

'Het is een ramp. Als dit zo doorgaat, zijn we straks alle kennis en ervaring kwijt die we hebben', zegt secretaris Susan Top van het Gasberaad.

'Dit is belachelijk', voegt voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging (GBB) daaraan toe. 'Als ze ooit nog het vertrouwen willen terugwinnen van de Groningers, moeten ze vooral zo doorgaan.'

Omstreden



De Boer kondigde dinsdagochtend zijn vertrek aan bij zijn collega's. Hij stopt per 1 december. De reden dat hij vertrekt is onenigheid binnen de top van de NCG over de wijze waarop huizen in het aardbevingsgebied versterkt moeten worden.

De NCG werkt momenteel aan een plan om de versterkingsopgave weer op gang te krijgen. Daarbij wordt een omstreden model van de NAM gebruikt om te bepalen welk gebouw veilig is en welke niet.

Volgens een officiële reactie van de NCG is De Boer het niet eens met 'de koers die wordt gevaren'. Maar volgens ingewijden speelde er meer.

Volgens directe betrokkenen werd De Boer het werken onmogelijk gemaakt. Hij werd op afstand gezet door hem nergens meer bij te betrekken en zijn plannen werden gedwarsboomd. Hierbij zou ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een rol hebben gespeeld. De Boer wordt gezien als een erfenis uit het tijdperk waarin Hans Alders nog NCG was en waarmee de huidige NCG en het ministerie in hun maag zitten.



Fakkel-speld

Het Gasberaad en de GBB vinden het vertrek van De Boer een gemis voor Groningen. Hij maakte zich hard voor een betere behandeling van de gedupeerden in Groningen. Zo droeg hij onder meer een 'fakkel-speld' die het verzet tegen de gaswinning symboliseert.

'Het is iemand die net als Alders voor de goede zaak stond. Hij toonde echt betrokkenheid bij de gedupeerden die in de knel zitten', zegt Van der Knoop.

De Boer was één van de dragers van de 'fakkel-speld' (Foto: Maartje ter Veen)



Niet uit de lucht vallen

'De Boer geloofde in de uitgangspunten van Alders over hoe de huizen versterkt moeten worden. Daarmee is hij besmet', zegt Van der Knoop. Het vertrek komt daardoor niet helemaal uit de lucht vallen.

Toch had Top niet verwacht dat het ook echt zou gebeuren 'Je kunt je niet permitteren dat je op deze manier iedere keer weer opnieuw moet beginnen. Dan weet je zeker dat je niet vooruitkomt.'

