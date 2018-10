Voormalige strokartonfabriek decor voor festival Grasnapolsky

Het festival Grasnapolsky vindt in februari plaats in en om de voormalige strokartonfabriek. (Foto: RTV Noord)

Onze provincie is een festival rijker. De organisatie van Grasnapolsky vond het tijd voor een nieuwe locatie en heeft haar oog laten vallen op voormalige strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda.

Grasnapolsky vond acht jaar geleden voor de eerste keer plaats in Utrecht en groeide uit tot een 'ontdekfestival' midden in de natuur. Geschiedenis, architectuur, kunst en muziek vormen steevast de voornaamste ingrediënten van het evenement.

'Prachtig verhaal'

In de afgelopen vijf jaar was zendstation Radio Kootwijk op de Veluwe gastheer van het festival, maar de organisatie wilde graag een nieuw verhaal op een nieuwe plek vertellen. 'En de graanrepubliek in Noordoost-Groningen heeft een prachtig verhaal, net als de fabriek zelf', legt festivaldirecteur Mariska Berrevoets uit.

Berrevoets noemt de locatie van De Toekomst een onontdekte plek in Nederland. 'En daarmee kunnen we het publiek weer verdieping bieden. De fabriek en de omgeving zullen dan ook weer als een rode draad door het festival lopen.'

Programma

Grasnapolsky vindt volgend jaar plaats op 8, 9 en 10 februari, de kaartverkoop start op 7 november. Het festivalprogramma wordt in de komende weken bekendgemaakt.

