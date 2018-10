Lopend Vuur: Laat die tweede rondweg om Stad maar komen

Dagelijks staat het verkeer rondom de stad Groningen vast. Gisteravond stond het niet alleen vast op de ringweg zelf, maar ook op de meeste wegen er naartoe.

De plannen voor de Zuidelijke Ringweg moeten op termijn wat lucht geven. Tot die tijd zorgen de werkzaamheden vooral voor extra stremmingen.

De provincie gaat nu onderzoeken of een extra rondweg aan de westkant van Groningen een optie is om de verkeersdrukte tegen te gaan.

Voor Stad en Westerkwartier, maar niet meteen...

Die tweede rondweg zou het Westerkwartier beter kunnen ontsluiten als verbinding tussen de A7 en de Friesestraatweg. Zowel Stad als de westkant van onze provincie zouden er dan van kunnen profiteren.

