Auto's in botsing bij De Groeve, weg tijdelijk afgesloten

De auto's kwamen frontaal met elkaar in botsing. (Foto: Dennis Venema)

Op de Woldweg (N386) tussen Kropswolde en De Groeve zijn woensdag aan het einde van de ochtend drie auto's met elkaar in botsing gekomen. Politie, brandweer en ambulances kwamen ter plaatse om hulp aan de slachtoffers te verlenen.

Het is nog onbekend hoeveel personen precies bij het ongeluk betrokken zijn. Wel laat de politie weten dat één van de slachtoffers per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.

De botsing op de Woldweg vond in het Drentse gedeelte plaats. De weg is door het ongeluk tijdelijk afgesloten; verkeer wordt per plekke omgeleid.