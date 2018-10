Burgemeester: 'Veiligelanders weren is in Ter Apel niet aan de orde'

Het weren van veiligelanders, een groep asielzoekers die zorgt voor veel overlast bij ondernemers, is in Ter Apel niet aan de orde. In Rotterdam gebeurt dat sinds gisteren wel: daar is die groep niet meer welkom.

Dat heeft ermee te maken dat Ter Apel het aankomst- en vertrekcentrum van Nederlandse asielzoekers is. 'Het is een andere situatie', zegt burgemeester Leendert Klaassen van Westerwolde.

Selecteren gebeurt in Ter Apel

'In Ter Apel komt iedereen binnen, en gaat daarna door naar plekken elders in het land. Het is niet mogelijk om asielzoekers voordat ze in Ter Apel komen te selecteren op waar ze vandaan komen, want dat is juist wat in Ter Apel gebeurt', zegt Klaassen.

Ondernemers enthousiast

Ondernemers in Ter Apel zijn bij monde van Harry Stuulen, de voorzitter van de ondernemersvereniging in Ter Apel, enthousiast over de plannen in Rotterdam. 'Maar ook wij zien dat de situatie in Ter Apel heel anders is. Toch zijn we blij met het signaal in Rotterdam.'

Burgemeester Klaassen noemt het weren van veilige landers 'niet dé oplossing'. 'Want het betekent automatisch dat mensen dan op een andere plek moeten worden opgevangen. Dat betekent een verschuiving van het probleem.'

'Zo snel mogelijk door'

Klaassen zet er naar eigen zeggen erg op in om veiligelanders 'zo snel mogelijk doorgaan naar de plek waar ze tijdelijk worden gehuisvest, of de plek waarnaar ze terug moeten. We willen graag dat ze zo kort mogelijk in Ter Apel zijn.'

Doorstroming

Het asielzoekerscentrum in Rotterdam is uniek in het weren van veiligelanders. Als dit in meer gemeenten gebeurt, kan het mogelijk zorgen voor problemen in de doorstroming.

Toch is Klaassen voor zo'n situatie niet bang. 'Dat effect moet er in ieder geval niet komen, maar bang ben ik er niet voor. Ik vind het wel een ontwikkeling om op te letten en om met het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, red.) te bespreken.

'Het kan niet zo zijn dat iedereen deze categorie gaat weren en ze in Ter Apel blijven zitten. Maar zo zit het COA er in principe niet in', verwacht Klaassen. 'Dus ik verwacht niet dat het gaat gebeuren.'

