Twee verdachten aangehouden bij aangetroffen drugslab

De politie heeft twee mannen aangehouden in verband met het drugslab dat dinsdagmiddag werd aangetroffen in een woonboerderij in Eerste Exloërmond.

De politie verricht op dit moment nog onderzoek in het pand en kan daarom weinig informatie verstrekken over het gevonden lab, de aanwezige drugs en de aanhoudingen.

Twee per jaar

In Noord-Drenthe worden vaker drugslabs aangetroffen. In maart rolde de politie een drugslab in Zuidlaarderveen op. Een maand later gebeurde hetzelfde in Zuidlaren.

De afgelopen jaren ontdekte de politie zo'n twee drugslabs per jaar in Noord-Nederland. Vorig jaar waren dat er echter zes, over het hele jaar. De labs werden ontdekt in Assen, Berlikum, Zuidwolde, Haulerwijk, Herbaijum en Suwâld. In Groningen werd een opslaglocatie ontmanteld.

Gevaarlijk

Dit soort drugslaboratoria en opslagplaatsen zijn een groot risico in woonwijken en op bedrijfsterreinen, zegt de politie. 'Niet alleen het productieproces, maar ook de opslag van chemische stoffen is gevaarlijk.'

