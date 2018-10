Universitaire ziekenhuizen bereiken cao-akkoord

Het was een aantal keer reden voor medewerkers van het UMCG om te staken. Nu gaat de meerderheid van de FNV-vakbondsleden akkoord met een eindbod van werkgevers bij universitaire ziekenhuizen voor een nieuwe cao.

Ondanks het akkoord moeten er volgens de FNV nog wel veel zaken verder uitgewerkt worden.

Hameren op

Eén van de dingen waar de vakbond nog op hamert is het maken van afspraken om de hoge werkdruk aan te pakken. Wel is afgesproken dat medewerkers in de zorg bijna 8,5 procent meer loon krijgen over een periode van drie jaar.

Dit jaar gaat het om 2,5 procent, volgend jaar 2,75 procent, tegenover 3 procent in 2020.

Nobele taak

'De leden hebben zich uitgesproken voor dit eindbod', zegt Harma Schrage van vakbond FNV. 'Voor een deel ben ik tevreden net dat eindbod, zeker waar het gaat om het loon dat redelijk is in vergelijking met anderen.'

Schage zegt minder tevreden te zijn met de afspraken rondom de werkdruk en de generatieregeling. 'Daar ligt nog een nobele taak, dus we zijn nog niet klaar. We hebben ja gezegd, maar er is dus nog veel werk te doen.'

Steggelen over salaris

Bonden en werkgevers hebben lange tijd gesteggeld over de salarissen van artsen, laboranten, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers.

In de afgelopen maanden voerden zorgmedewerkers op verschillende manieren actie uit protest tegen de - in hun ogen - te lage lonen en te hoge werkdruk.

UMCG

Ook bij het UMCG werd er gestaakt. Schrage: 'Het ziekenhuis gaat nu in gesprek met de bond over de werkdruk. Daar moeten hele goede afspraken over maken, willen wij het nog aantrekkelijk maken om in het UMCG te werken. Daar is nog werk aan de winkel.'

Ze gaat ervan uit dat het bestuur van het UMCG vatbaar is om te praten over bijvoorbeeld een generatieregeling. '(Bestuurder, red.) Jos Aartsen heeft een aantal keren zelf gezegd dat de werkdruk hoog is. Als je dat met elkaar constateert, dan moet je er ook wat aan doen.'

