Martini Ziekenhuis krijgt ei- en pindapoli voor zuigelingen

Het Martini Allergie Centrum voor Kinderen begint donderdag met een speciale pinda- en eipolikliniek voor zuigelingen. Het blijkt dat wanneer zeer jonge kinderen ei en pinda wordt gegeven, ze veel minder risico lopen daartegen een allergie te ontwikkelen.

Het is een nieuwe aanpak die voor het eerst in Noord-Nederland wordt toegepast.

Vier maanden

Tientallen jaren werd gedacht dat een voedselallergie voorkomen kan worden door producten als ei en pinda pas op latere leeftijd aan jonge kinderen te geven, vanaf acht maanden of soms vanaf vier jaar. Het blijkt dat het geven van pinda's of ei juist helpt vanaf vier maanden.

Verhoogd risico

'Nu is het een advies om het tussen vier en acht maanden te geven, dus dat is wel verwarrend voor mensen', zegt kinderdiëtist Irene Herpertz van het Martiniziekenhuis. Zij leidt het team van het MACK samen met kinderallergoloog Gerbrich van der Meulen.

'Het advies betreft eigenlijk alle kinderen tussen vier en acht maanden, en kinderen die een verhoogd risico hebben tussen de vier en zes maanden.'

Op jonge leeftijd ei en pinda via het maag-darmkanaal stimuleert het immuunsysteem Gerbrich van der Meulen - Kinderallergoloog

Extra gevoelig

Van der Meulen: 'Kinderen met matig tot ernstig eczeem zijn extra gevoelig voor het ontwikkelen van een pinda- en ei-allergie. Die kan ontstaan als pinda- of eiresten via de (kapotte) eczeemhuid het lichaam binnen dringen, nog voordat een kind voor de eerste keer pinda(kaas) of ei gegeten heeft.'

Immuunsysteem

De huid is volgens haar niet de juiste plaats om voor het eerst met voeding in aanraking te komen.

'Dat moet gebeuren via het maag-darmkanaal. Dat stimuleert het immuunsysteem op de juiste manier om pinda of ei als veilig te beschouwen en geen allergie te ontwikkelen. Juist daarom is het belangrijk op zeer jonge leeftijd pinda en ei te geven en daarna wekelijks te blijven geven'

Internationale studies

De kans op succes bij de vroege behandeling is groot. Irene Herpertz: 'Internationale studies hebben uitgewezen dat als je kinderen op tijd pinda's geeft, dat je dan 80 procent van de pinda-allergieën voorkomt. Bij iedere maand uitstel na die zes of acht maanden, neemt het risico toe dat het kind een ei- of pinda-allergie ontwikkelt.'

