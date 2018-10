Angst regeert bij ondernemend Marum na gewelddadige overval

In Marum zit de schrik er goed in na de gewelddadige overval die Pizzeria Marum dinsdagavond ten deel viel. Verslaggever Elwin Baas maakt een rondje langs ondernemers in het centrum. Zij vertellen liever niets op de radio. 'De angst regeert', constateert Baas.

Even buiten het centrum is er iemand die wel wat wil vertellen: ondernemer Ties Hiemstra. Hij heeft een fietsenzaak in het dorp. Ook hij schrok van wat de eigenaar van de pizzeria de avond ervoor was overkomen.

'Hij (de 48-jarige eigenaar van Pizzeria Marum, red.) staat bij mij bekend als een eerlijke, hardwerkende kerel, die zijn zaak zeven dagen per week geopend heeft. Wat hem is overkomen is niet best, Zoiets hoor je gelukkig niet elke dag', zegt Hiemstra beduusd.

Inbraakpogingen

Dat plaatselijke ondernemers zich zorgen maken, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Zo werden er maandagavond al inbraakpogingen gedaan bij een dagwinkel in buurdorp De Wilp en een snackbar in Marum die, toevallig of niet, pal naast de pizzeria is gevestigd.

'Bij de cafetaria hebben ze een steen tegen een ruit gegooid. Bij de dagwinkel hebben ze volgens mij hetzelfde gedaan. Maar daar zijn ze niet binnen geweest', weet Hiemstra.

Ik merk dat ik de winkel toch wel iets eerder sluit dan anders Ties Hiemstra - Ondernemer in Marum

Huiverig

De eigenaar van de fietsenzaak is door de incidenten zelf ook wat huiverig geworden. 'Ik doe het hek tussen de winkel en mijn woning wat eerder dicht en merk dat ik de winkel toch wel iets eerder sluit dan anders', geeft hij toe.

'Ik kan me voorstellen dan men wel wat bang wordt', vervolgt hij. 'Je moet er toch niet aan denken dat je in een dorpswinkel eerst aan moet bellen en iemand dan pas de deur voor je opent? Ik kan me ook niet voorstellen dat zoiets nodig is.'

Op ziekenhuisslofjes

Waakzaamheid blijft desalniettemin geboden. Zo laat een andere winkelier in Marum weten dat ze zich rond sluitingstijd door iemand anders laat ophalen. Zo hoeft ze de winkel niet alleen af te sluiten.

Als verslaggever Baas door het centrum van Marum wandelt, loopt hij toevallig de eigenaar van de pizzeria tegen het lijf. Het slachtoffer heeft zijn ziekenhuisslofjes nog aan. Bij de overval liep de man diverse botbreuken op en hij blijkt nog maar net uit het ziekenhuis te zijn ontslagen.

'Hij wil graag tekst en uitleg geven, maar is mede door zijn verwondingen nog niet goed in staat om zijn verhaal te doen', besluit Baas.

Lees ook:

- Eigenaar Pizzeria Marum ziekenhuis ingeslagen bij overval