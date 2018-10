5 kuub condensaatdamp ontsnapt tijdens Code Rood-actie

Rond de zitactie van Code Rood eind augustus ontsnapte in totaal 5 kuub (5.000 liter) aardgascondensaatdamp uit een van de buizen op het NAM-tankenpark in Farmsum.

Dat gebeurde over een periode van vier dagen en kwam door een technische storing, bevestigt de NAM.

Nieuwe ontwikkeling

Afgelopen weekend kwam naar buiten dat op 1 augustus 6.000 liter damp uit één van de tanks ontsnapte. De ontsnapte 5 kuub damp betreft een nieuwe ontwikkeling. De zitactie van Code Rood was namelijk eind augustus.

Eén van de agenten die bij de actie betrokken was, trok aan de bel toen hij een vreemde lucht rook.

Lucht naar buiten

Het gasbedrijf laat nu weten dat dit ging om een kleine storing, en dat het niet als incident wordt bestempeld.

'Het is een soort ventiel, dat af en toe even zijn adem moest uitblazen. Om te voorkomen dat de druk in de tanks te groot werd, kwam via zo'n ventiel af en toe een pufje naar buiten.'

In totaal ging het om 5 kuub, maar volgens de NAM liep niemand gevaar en waren er geen risico's voor de gezondheid van actievoerders, hulpdiensten en andere omstanders. Mensen konden het echter wel ruiken.

Bang voor lek

De politie was bang voor een aardgascondensaatlek. 'De ME-commandant zei tegen mij: als het mis is, gaan wij onmiddellijk weg. Wij adviseren jullie dat ook te doen', liet Peter Kodde namens Code Rood weten. Hij deed de communicatie tussen actievoerders en politie.

Uit metingen bleek echter dat de waardes beneden de wettelijke grenzen bleven.

Drie incidenten

De NAM-locatie ligt deze dagen onder vuur nadat bekend werd dat er drie incidenten in ruim één jaar plaatsvonden.

Vorig jaar augustus lekte 2.500 liter giftig aardgascondensaat in het Zeehavenkanaal, bij het overladen op een schip. Begin augustus ontsnapte 6.000 liter damp uit één van de opslagtanks, door een technisch probleem. En begin deze maand lekte 30.000 liter condensaat in het riool.

Onderzoek

Deze drie incidenten zijn gemeld bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Samen met het Openbaar Ministerie doet de toezichthouder nu strafrechtelijk en bestuursrechtelijk onderzoek naar de incidenten. Ook de NAM doet onderzoek naar haar eigen veiligheidsmaatregelen.

