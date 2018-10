Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rapper Famke Louise leeft bij de dag: 'Ik heb geen plannen, wel een doel' De Hoogezandster rapper Famke Louise. (Foto: ANP)

Ze is slechts negentien jaar, toch verschijnt er al een docuserie over Famke Louise Meijer. In de vierdelige documentaire 'Famke Louise' geeft de Hoogezandster rapper en vlogster een kijkje in haar hectische leven.

Vooral het voorbije jaar was turbulent voor de rapper, die tegenwoordig in Hoogezand woont. In november vorig jaar bracht ze haar eerste single uit: Op Me Monnie, niet veel later gevolgd door Vroom. Het leverde haar populariteit op, maar ook een boel haatreacties. Haatreacties 'Als je leest wat mensen van haar vinden en hoe ver ze daarin gaan: echt ongelooflijk', zegt regisseur Elza Jo van Reenen, die de documentaire mogelijk maakte. Hoe de rapper met de talloze haatreacties om gaat, is één van de onderwerpen die in de documentaire voorbijkomt. 'Door de documentaire leer je haar pas écht kennen', vertelt Van Reenen aan de Telegraaf. En ik denk dat je je ook wel verbaast over hoe het eraan toe gaat in de entertainmentwereld.' Bij de dag Al die kritiek doet Famke Louise niet veel, laat ze zelf aan het medium weten. 'Je weet niet wie zo'n berichtje maakt, eigenlijk weet je helemaal niks. Dus hoe serieus kun je zo'n comment nemen?', vraagt ze zich af. 'Ik leef bij de dag en doe wat ik leuk vind. Ik heb geen plannen, wel een doel. Ik zou het leuk vinden om ooit een eigen theatershow te kunnen krijgen die over mijn leven gaat', besluit ze. De docuserie is vanaf 4 november te zien bij Videoland.